Angleterre : quatre pays africains et leurs entreprises ont perdu leurs espaces publicitaires dans le métro londonien

(Agence Ecofin) - En Angleterre, l’organisme public qui gère les transports en commun de Londres a supprimé les espaces publicitaires de 4 pays africains et leurs entreprises dans le métro de Londres. Il s’agit du Nigeria, du Soudan, de la Somalie et de la Mauritanie. Le gestionnaire des transports en commun londonien leur reproche de ne pas respecter les droits des homosexuels et des personnes membres de la communauté LGBT.

Cette décision a également été appliquée pour le Yémen, le Qatar, l’Afghanistan, les Emirats arabes unis, le Pakistan, l’Iran et l’Arabie Saoudite.

Pour l’organisme chargé de la gestion des transports en commun de Londres, des pays punissant l’homosexualité de la peine capitale ne devraient plus avoir de publicités dans le métro de la ville.

Concernant les entreprises des pays concernés, cette décision pourrait se révéler très contraignante pour leurs stratégies de communication. En effet, l’affichage dans le métro de Londres permet de toucher de manière régulière une importante audience que d’autres moyens ne permettraient pas de cibler aussi facilement.

Servan Ahougnon