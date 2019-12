Egypte : la BERD alloue 100 millions $ aux PME actives dans la lutte contre le réchauffement climatique

(Agence Ecofin) - La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) a octroyé à l’Egypte un financement climatique d’une valeur de 100 millions $. Ces fonds qui seront gérés par la National Bank of Egypt iront principalement au profit des petites et moyennes entreprises.

Ils ont été alloués sous forme de prêt par le truchement de la branche égyptienne de la Facilité de financement de l’économie verte (GEFF) mise en place par la BERD, avec l’appui financier du Fonds vert pour le climat. Les entreprises qui pourront en bénéficier sont celles qui désirent investir des technologies d’amélioration de l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des terres.

Les projets financiers sont, entre autres, ceux qui ont rapport à des technologies telles que l’isolation thermique, les panneaux solaires photovoltaïques, les pompes de chauffage thermique ou les systèmes d’irrigation efficaces, par exemple. Les projets éligibles au financement seront désignés par la méthode de sélection de la GEFF.

Gwladys Johnson Akinocho

