Tanzanie : la puissance électrique sera multipliée par six, passant de 1 602 MW à 10 000 MW, d’ici à 2025

(Agence Ecofin) - La Tanzanie ambitionne de multiplier sa puissance électrique installée par six, d’ici à 2025. C’est ce qu’a annoncé au Parlement, Subira Mgalu (photo), la vice-ministre de l’Energie.

« La mise en place de projets de production électrique variée accroîtra la capacité de notre réseau électrique national, la faisant passer des 1 602 MW actuels à 10 000 MW d’ici à 2025 », a-t-elle affirmé.

Le pays, pour y arriver, compte sur ses réserves importantes de gaz naturel (plus de 57 000 milliards de pieds cubes).

Le développement de ces nouvelles centrales permettra de mettre fin aux vagues de déficit énergétique qu’endure le pays et qui nuit au développement économique.

Les autorités ambitionnent en outre de céder le surplus de leur production aux autres pays de la région. « Nous avons besoin d’une énergie abondante et fiable fournie par un mix diversifié incluant l’hydroélectricité, le gaz naturel, le solaire et l’éolien », a affirmé la responsable.

Entre autres projets déjà annoncés, la mise en place par El Sewedy Electric Co et Arab Contractors d’une centrale hydroélectrique de 2 100 MW et d’un coût de 3 milliards $ dans la réserve naturelle de Stiegler’s Gorge.

Gwladys Johnson Akinocho