Le Gabon réduira le thermique au profit de l’hydroélectricité et ajoutera 500 MW en trois ans

(Agence Ecofin) - Au Gabon, le gouvernement s’est tracé une nouvelle direction en matière électrique, a affirmé Tony Ondo Mba (photo), le ministre de l’Energie. Il a en effet mis en place une politique dont l’objectif est de fournir une énergie abordable pour les populations.

Pour y parvenir, l’exécutif diversifiera le mix énergétique, en développant plus de centrales d’énergie renouvelable afin d’accroître la capacité disponible tout en baissant le coût de production de l’énergie.

En effet, le pays dépend grandement des centrales thermiques dont le coût de production est plus élevé, à cause du combustible notamment. Pour changer cet état de choses, les autorités ambitionnent de faire passer la part du thermique dans le mix électrique du pays, des 65% actuels, à 20%, et faire passer la part de l’hydroélectricité, des 35% actuels, à 80%.

Les autorités envisagent également d’accroître la capacité installée du pays qui passera de 711 MW à 1 200 MW, au cours des trois prochaines années, rapporte Xinhua.

Gwladys Johnson Akinocho