Nigeria: les GenCos menacent d’un blackout national

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, les producteurs énergétiques (GenCos) menacent d’arrêter toutes les centrales du pays si le gouvernement n’intervient pas pour régler leurs problèmes avec la Nigerian Bulk Electricity Trading Company (NBET). Selon Joy Ogaji, la secrétaire exécutive de l’Association des compagnies de production électrique, cette alternative est due à l’incapacité de la NBET à honorer ses engagements vis-à-vis d’eux. La NBET est l’organisation accréditée au Nigeria pour l’achat en gros et la revente de l’électricité sur le marché.

Selon les termes des contrats de rachat d’électricité, les GenCos devraient percevoir 100 % des paiements pour l’électricité produite. Mais pour Joy Ogaji, la situation est si dégradée « que pour rester en activité et fournir de l’électricité aux Nigérians, les GenCos devraient plaider, faire pression et implorer d’être payés pour l’électricité générée et utilisée. »

En septembre dernier, la NBET avait demandé à tous les exploitants de centrales thermiques d’obtenir de leurs conseils d’administration l’engagement à verser 0,75 % de frais administratifs sur les factures de gaz et de transport. « La NBET a maintenant réduit son rôle au chantage et aux menaces sur les investisseurs et des présidents de GenCos qui ont refusé de céder à sa demande illégale de percevoir une commission de 0,75 % sur les factures payées aux fournisseurs de gaz », a dit la représentante. Elle a également affirmé que la NBET a menacé d’arrêter les paiements des producteurs qui ne se plieraient pas à cette demande.

Gwladys Johnson Akinocho