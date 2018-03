Angola: Eni et Sonangol lancent la production pétrolière sur le champ Ochigufu

(Agence Ecofin) - En Angola, le champ Ochigufu logé sur le bloc 15/06 au large de l’Angola est entré en production. C’est ce qu’a annoncé vendredi, Eni qui a précisé que les travaux ont démarré avec le concours de son partenaire Sonangol, la société publique des hydrocarbures.

Situé à une profondeur d’eau de 1 300 mètres, le champ produira 25 000 barils de pétrole par jour. Les puits ont été connectés au système de production Sangos et rattachés au FPSO N’Goma, précise Eni.

« Le lancement de la production sur Ochigufu, réalisé un an et demi après la présentation du plan de développement, est une première pour Eni en 2018 et aussi le premier projet de production de l'année en Angola. Il représente une étape supplémentaire dans le développement du bloc prolifique 15/06, où Eni a découvert plus de 3 milliards de barils de pétrole en place et 850 millions de barils de réserves.», a indiqué la compagnie.

Eni est l'opérateur du bloc 15/06 avec une part de 35%. Les autres partenaires sont Sonangol P&P (30%), SSI Fifteen Ltd (25%), Falcon Oil Holding Angola SA (5%) et Statoil Angola Block 15/06 (5%).

Olivier de Souza