Malawi : la durée des délestages passera de six à neuf heures par jour

(Agence Ecofin) - Au Malawi, les citoyens et les entreprises verront se prolonger la durée des délestages. L’Electricity Supply Corporation of Malawi (Escom), a en effet annoncé que l’ensemble de ses clients se verrait privé d’électricité, non plus six, mais neuf heures par jour.

Alexious Chiwaya, le directeur exécutif de l’entité qui a annoncé la nouvelle, a affirmé que cela est la résultante de la diminution du niveau de l’eau dans le lac Malawi qui altère la production énergétique du principal barrage du pays.

Actuellement, le pays ne produirait, selon le responsable, que 216 MW d’électricité, une quantité qui inclut l’énergie fournie par les générateurs à diesel installés dans trois villes.

« Cependant, la situation va s’améliorer légèrement lorsque nous commencerons à importer 20 MW de la Zambie à partir du 20 novembre prochain.», a affirmé M. Chiwaya. L’accord d’importation d’énergie a été conclu pour une période de cinq ans.

Le pays a également autorisé la construction par des producteurs indépendants d’énergie de deux centrales d’une capacité combinée de 86 MW, qui devraient entrer en service d’ici fin 2019.

Le Malawi a actuellement une demande électrique de 350 MW.

Gwladys Johnson Akinocho