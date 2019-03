Côte d’Ivoire : la centrale d’Azito se dote d’une technologie lui permettant de produire 30 MW supplémentaires

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, la centrale thermique d’Azito située dans la commune de Yopougon vient de se doter de la technologie MXL2 qui lui permettra de produire 30 MW supplémentaires. Cette nouvelle technologie a été acquise a un coût de 60 millions $ soit 30 milliards de francs CFA.

« Avec cette technologie, nous réduisons notre consommation de combustible et nous permettons à l’Etat de Côte d’Ivoire, de faire des économies de 3 milliards de francs CFA (6 millions $) par an. Au lieu de faire des révisions majeures tous les trois ans, ces révisions seront faites tous les cinq ans. Nous améliorerons ainsi notre disponibilité, nous produirons plus d’énergie, soit 30 MW pour les besoins du réseau électrique.», a affirmé à ce propos, Honorat Brou, le directeur général de la centrale.

La Côte d’Ivoire devient en outre, le premier pays africain à se doter d’une telle technologie. Le Conseil des ministres a récemment approuvé l’augmentation de 253 MW de la capacité installée de la centrale la faisant ainsi passer à 680 MW à la fin des travaux.

L’ensemble de ces mesures entrent dans le cadre des ambitions gouvernementales du pays qui sont de doubler la capacité électrique installée d’ici 2020, en la faisant passer à 4 000 MW.

Gwladys Johnson Akinocho