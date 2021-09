La tempête tropicale Nicholas menace la production américaine d’hydrocarbures

(Agence Ecofin) - Deux semaines après le passage de l’ouragan Ida, plus de 40 % de la production de pétrole et de gaz naturel du golfe du Mexique reste hors service alors qu’une nouvelle menace météorologique se profile à l’horizon.

Annoncée le 13 septembre, la tempête tropicale Nicholas se dirige en direction du golfe du Mexique aux Etats-Unis, précisément vers la côte du Texas avec des vents de 113 km/h. Les évacuations ont démarré depuis les côtes pour les compagnies pétrolières présentes dans la zone. A terre, les raffineurs de pétrole commencent à se préparer à faire face à la tempête.

This is a bit difficult to see, but this is a view looking across Galveston Bay towards the Kemah Bridge from Seabrook. #stormsurge #txwx This is real bad… #Nicholas pic.twitter.com/wpKzT66QDk