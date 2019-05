Angola : Joao Lourenço fait de la construction de raffineries pétrolières une priorité

(Agence Ecofin) - Dans une entrevue diffusée sur la chaîne de télévision publique angolaise, le président Joao Lourenço (photo) a déclaré que son gouvernement, à travers la société publique du pétrole, Sonangol, va accélérer la construction des raffineries pétrolières. Ceci, afin que la pénurie de produits pétroliers que connait actuellement le pays ne se reproduise plus jamais.

Depuis plusieurs jours, les grandes villes du pays font face à une pénurie sans précédent dont les conséquences sur l’économie sont graves. Cette crise a d’ailleurs conduit le président à limoger, en début de semaine dernière, le patron de la société publique, Carlos Saturnino. Il est accusé d’avoir mal géré le processus d’importation des produits pétroliers.

« Nous avons besoin que le pays produise ses propres produits pétroliers, avec des raffineries réalisées grâce à des investissements publics et privés […] Il est nécessaire de créer des capacités de production de diesel, d'essence, de pétrole et d'autres dérivés, afin que nous puissions être autosuffisants et exporter », a déclaré le chef de l’Etat.

Le dirigeant a, par ailleurs, annoncé que des efforts sont en train d’être fournis pour trouver des solutions à la faible capacité de raffinage du pays et aux difficultés liées aux subventions du carburant qui met la Sonangol en grande difficulté.

Le pays est en train de se doter de deux autres raffineries qui pourraient être prêtes, d'ici 2021 ou 2022.

Olivier de Souza