En août, l’OPEP a enregistré un taux d’adhésion de 103 % à son accord de réduction de l’offre pétrolière

(Agence Ecofin) - Au terme du mois d’août, les membres du cartel des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont pompé 29,93 millions de barils par jour, selon un sondage réalisé par S&P Global Platts, soit 50 000 barils par jour de plus que le niveau enregistré en juillet.

Cela correspond à un taux d’adhésion de 103 % à l’accord de réduction de la production de l’offre du cartel et de son allié russe. Ces derniers ont reconduit, en début d’année et jusqu’en mars 2020, une réduction journalière de 1,2 million de barils par jour. En juillet, le taux d’adhésion était de 117 %.

L’OPEP a toujours du mal à stabiliser les cours, malgré le respect en son sein des consignes de production et le resserrement de l’offre iranienne et vénézuélienne à cause des sanctions américaines. Elle cherche actuellement de nouvelles alternatives pour minimiser l’influence du schiste américain sur les cours. C’est pour cela qu’une nouvelle réunion du groupe est prévue la semaine prochaine à Abu Dhabi. L’idée d’une augmentation du niveau des réductions pourrait y être étudiée.

La faiblesse actuelle des cours est due aux tensions entre la Chine et les Etats-Unis, le ralentissement de l’économie et l’arrivée de nouveaux flux des Etats-Unis ou encore de la mer du Nord.

Olivier de Souza

