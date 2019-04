Angola : le deuxième FPSO du projet pétrolier Kaombo entre en service

(Agence Ecofin) - Initialement prévue pour entrer en production depuis janvier dernier, Kaombo Sul, la deuxième unité flottante de production et de stockage (FPSO) du projet pétrolier Kaombo en Angola, vient de démarrer ses activités. L’information a été donnée, mardi, par Total qui opère le bloc 32 sur lequel est logé le projet.

D’une capacité de production de 115 000 barils de pétrole par jour, elle viendra renforcer la production sur place la portant à un total de 230 000 barils par jour, soit 15% de la production d’huile du pays.

Pour rappel, la production a démarré sur Kaombo en juillet dernier, avec le FPSO Kaombo Norte.

Total indique que, dans le but de réduire son taux de gaz torché, il compte, avec le nouveau navire, extraire le gaz associé produit pour l’acheminer vers les installations de liquéfaction d’Angola LNG.

Les deux FPSO permettent désormais de connecter entre eux 59 puits d’extraction.

« Grâce à l’expérience acquise sur Kaombo Norte, nous avons pu démarrer Kaombo Sul dans les meilleurs délais. Cette deuxième unité de production est un excellent exemple de standardisation qui nous a permis de réduire les coûts et d’être plus efficace. Ce démarrage contribuera à la croissance des cash-flows et de la production du Groupe en 2019 et au-delà », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de la branche E&E de Total.

Olivier de Souza

Lire aussi :

06/11/2018 - Le deuxième FPSO du projet pétrolier Kaombo arrive en Angola en janvier prochain

29/07/2018 - Kaombo, l’un des plus grands projets pétroliers en mer d’Angola, est entré dans sa phase de production