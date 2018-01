Sénégal : les problèmes financiers sonnent le glas de l’hebdomadaire Nouvel Horizon

(Agence Ecofin) - C’est fini ! Il ne paraitra plus. Après avoir animé le paysage de la presse écrite sénégalaise pendant 21 ans, l’hebdomadaire Nouvel Horizon a arrêté de paraître le 5 janvier dernier. La triste nouvelle avait déjà été annoncée par un communiqué publié mercredi dernier.

L’hebdomadaire réalisé par la société Panafrican System Production (PSP), compte 1 053 éditions, réparties sur un peu plus de deux décennies. Ce chiffre ne progressera vraisemblablement pas à cause de problèmes financiers. « La décision de suspension des activités est la conséquence d’une situation économique en dégradation constante sur huit années consécutives avec des pertes de plus en plus difficiles à supporter.», peut-on lire dans le communiqué.

Même si la direction du magazine évoque la possibilité d’une relance ultérieure « si les conditions s’y prêtent », il semble bien que l’un des hebdomadaires préférés du paysage médiatique sénégalais vient de tirer sa révérence.

Servan Ahougnon