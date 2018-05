l-agence-ecofin-s-implique-dans-la-formation-de-journalistes-en-partenariat-avec-code-for-cameroon-et-la-banque-mondiale

(Agence Ecofin) - L’Agence Ecofin débute, ce 10 mai, un programme de formation en journalisme économique et financier au Cameroun, en partenariat avec Code for Cameroon, la branche locale du mouvement Code for Africa, et le bureau local de la Banque Mondiale.

Le programme qui va durer jusqu’au mois de décembre 2018 permettra à une vingtaine de journalistes et apprenants journalistes, d’acquérir des bases nécessaires pour mieux traiter les sujets dans ces deux domaines.

« La participation du bureau de Yaoundé de la Banque mondiale a une initiative comme celle-ci entre en droite ligne avec la volonté de notre institution à renforcer les capacités des journalistes africains francophones sur le traitement de l’information économique et financière du continent. L’Agence Ecofin, dont la notoriété dans le domaine de l’information financière n’est plus à démontrer, et Code for Cameroon, sont des partenaires avec lesquels nous sommes fiers de collaborer sur une activité aussi cruciale », a fait savoir Odilia Hebga (photo), responsable de la communication du bureau camerounais de l’institution, qui couvre, outre le Cameroun, le Gabon et l’Angola.

Chez Code for Cameroon, on se félicite aussi de participer au programme. « Une de nos missions est de former des data journalistes pour des investigations de qualité, à travers la collecte et l'analyse des données, ainsi que leur présentation dans un format digeste pour les citoyens. L'objectif ultime étant d'améliorer la gouvernance, la redevabilité et la participation active des citoyens aux affaires publiques. Le partenariat avec la Banque Mondiale et l’Agence Ecofin, fera de cette formation, nous en sommes convaincus, une contribution utile à la qualité de l'investigation journalistique en matière économique au Cameroun », a déclaré Charlie Martial Ngounou, le responsable de cette institution qui est une initiative de l'ONG AfroLeadership, basée à Yaoundé.

Pour l’Agence Ecofin, ce programme correspond aux principes qui ont guidé son lancement, il y a 6 ans. « Il nous avait semblé évident que les journalistes africains étaient les mieux placés pour comprendre et expliquer l'économie et la finance africaines. Il leur fallait seulement l'opportunité de se former et d'adopter les standards internationaux pour donner toute la mesure de leur talent et se hisser rapidement au niveau des meilleurs de la profession. Nous sommes ravis, aujourd'hui, de participer à ce programme aux côtés de la Banque Mondiale et de Code for Cameroon. Nous nous engageons à soutenir ce programme dans la durée et à faciliter l'émergence de talentueux journalistes économiques et financiers camerounais », a fait savoir Dominique Flaux, directeur de publication de l’agence.

Les deux premiers jours de formation seront suivis de trois mois d’accompagnement des participants dans le cadre de leurs publications. Viendra ensuite un deuxième tour de formation, suivi de trois mois supplémentaires de suivi, avant la clôture du programme.

Parmi les personnes formées se trouvent des journalistes confirmés, mais aussi plusieurs élèves de l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication, grâce à une implication du directeur de cet établissement.