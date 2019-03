Maroc : Emmerson fait un nouveau pas vers la production de potasse à Khemisset

(Agence Ecofin) - La compagnie cotée à Londres, Emmerson Plc, se rapproche un peu plus de l’entrée en production de sa mine de potasse Khemisset. Elle a annoncé cette semaine la fin d’une étude de base sur qui n’a montré aucun obstacle d’ordre social ou environnemental au développement accéléré et à la rentabilité du projet.

« L'achèvement de l'étude de base est une étape importante qui nous permet de continuer à faire avancer rapidement le projet, tout en minimisant le potentiel d'impacts sociaux et environnementaux négatifs à l'avenir », a déclaré le PDG Hayden Locke.

La société prévoit maintenant de commencer une étude d’impact environnemental et social complète, qui servira de base à une demande de permis d’exploitation à Khemisset.

Selon une étude exploratoire réalisée pour le projet, ce dernier a le potentiel pour soutenir une exploitation à faible coût. L’étude prévoit qu’il génère une marge sur EBITDA de plus de 60 % et une valeur actuelle nette de plus de 1,1 milliard $.

Louis-Nino Kansoun

