l-inde-annonce-l-ouverture-de-18-nouvelles-ambassades-en-afrique-d-ici-2021

(Agence Ecofin) - Le gouvernement indien vient d’approuver l'ouverture de 18 nouvelles ambassades en Afrique d’ici 2021 pour tenter d’accroître son influence sur ce continent riche en ressources naturelles et en opportunités d’affaires.

Selon un communiqué officiel cité par le quotidien anglophone local TheTimes of India, ces ambassades seront ouvertes au Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Tchad, République du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mauritanie, Rwanda, Sao Tomé & Principe, Sierra Leone, Somalie, Swaziland et Togo.

«L’ouverture de nouvelles ambassades permettra de renforcer la coopération économique entre l’Inde et l’Afrique et de consolider les liens avec la diaspora indienne établie dans les pays africains», a précisé le gouvernement indien dans son communiqué, rappelant que le deuxième pays le plus peuplé au monde compte déjà 29 ambassades en Afrique.

L’ouverture programmée des 18 nouvelles représentations diplomatiques indiennes en Afrique intervient dans un contexte de rivalité accrue avec la Chine sur le continent.

Deuxième pays le plus peuplé du monde, l’Inde cherche depuis quelques années à rattraper son retard vis-à-vis de la Chine en Afrique, en s’appuyant sur son secteur privé dynamique et une diaspora très entreprenante. Près de 2,5 millions de personnes d’origine indienne vivent en effet en Afrique.

