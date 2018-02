L’Inde allouera 100 millions $ à la ligne de transmission électrique reliant Djibouti à l’Ethiopie

(Agence Ecofin) - L’Inde octroiera un financement de 100 millions $ à l’Ethiopie et au Djibouti pour la construction d’une ligne de transmission électrique de 230 kV qui les reliera. La ligne s’étendra de Semera en Ethiopie à la ville de Djibouti. Elle sera construite en double circuit et s’étendra sur 293 km dont 190 km au Djibouti et 103 km en Ethiopie.

L’infrastructure permettra au Djibouti d’importer 60 MW d’électricité en provenance de l’Ethiopie à un coût estimé à environ 1,5 million $ par mois. Cette énergie proviendra de la centrale fournissant la ville de Kombolcha.

Cette ligne de transmission est la deuxième qui est construite entre les deux pays. La première ligne reliant les deux voisins a été inaugurée en 2011. S’étendant sur 283 km, elle a été financée par la Banque africaine de développement à hauteur de 95 millions $.

Gwladys Johnson Akinocho