Kenya: le ministre des Finances arrêté pour corruption

(Agence Ecofin) - Le ministre kényan des Finances, Henry Rotich (photo) vient d'être mis aux arrêts par la Justice de son pays, avec son numéro deux le secrétaire principal du ministère, Kamau Thugge.

Le responsable, à la tête du département depuis 2013, est accusé de malversations financières. Ce lundi, lors d’une conférence de presse, les autorités judiciaires kényanes avaient annoncé que le responsable serait inculpé pour corruption dans le cadre d’une affaire liée à la construction de deux barrages.

Prévus pour être réalisés notamment par le groupe italien CMC Di Ravenna, pour un montant de 46 milliards de shillings (environ 445 millions $), les deux projets auraient fait l’objet de détournements de fonds.

« Le Trésor public a négocié une facilité commerciale qui porte le montant à environ 63 milliards de shillings, soit 17 milliards de shillings de plus que nécessaire ou requis, payable en temps voulu, sans égard à la performance ou aux travaux.», a indiqué Noordin Haji, le directeur des poursuites publiques, cité par Reuters.

Et d’ajouter : « ils ont enfreint la loi sur la gestion des finances publiques sous prétexte d'effectuer des transactions commerciales légitimes, des sommes colossales ont été indûment et illégalement versées par le biais d'un stratagème bien chorégraphié par des fonctionnaires du gouvernement en collusion avec des particuliers et des institutions ».

Ce mandat d’arrêt, le premier du genre dans un pays miné par la corruption intervient dans le cadre d’une longue enquête, qui avait poussé le ministre Rotich à nier publiquement toute accusation de malversations en mars dernier.

Une vingtaine d'autres fonctionnaires, dont l'Italien Paolo Porcelli, directeur de CMC Di Ravenna devrait être également arrêtée.

Moutiou Adjibi Nourou