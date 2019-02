Kenya: le président Emmanuel Macron en visite à Nairobi en mars prochain

(Agence Ecofin) - Le président français Emmanuel Macron (photo) se rendra au Kenya en mars prochain dans le cadre d’une visite de deux jours. C’est ce qu’a annoncé cette semaine, Aline Kuster-Menager, ambassadeur de la France à Nairobi.

Ladite visite devrait s’inscrire sous le signe d’un renforcement des relations commerciales et diplomatiques des deux pays. Plusieurs accords de coopération couvrant de nombreux domaines devraient être conclus.

Un projet de mise en place de service de train rapide proposé entre le quartier central des affaires de Nairobi et l'aéroport international Jomo Kenyatta devrait également être évoqué.

« Traditionnellement, le Kenya et la France entretiennent des liens bilatéraux solides et je suis heureux que nous ayons continué à approfondir ces relations. J'attends avec impatience la visite du président Macron.», a indiqué le président Uhuru Kenyatta d’après des propos relayés par The Star.

D’après des chiffres du ministère français des Finances, la France est le 16ème fournisseur du Kenya en matière commercial (avec une part de marché de 1,1%) et son 11ème client. En 2017, l’Hexagone devenait le deuxième créancier du pays est-africain.

Moutiou Adjibi Nourou