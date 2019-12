Algérie: deux anciens Premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika condamnés à 12 et 15 ans de prison pour corruption

(Agence Ecofin) - Deux anciens Premiers ministres du régime Bouteflika ont été condamnés ce mardi à 12 et 15 ans de prison. C’est ce qu’a annoncé cette semaine, l’agence de presse officielle algérienne, APS.

D’après le média, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, deux anciennes grandes figures du régime du président Abdelaziz Bouteflika ont écopé respectivement de 12 et 15 ans de prison ferme, après une décision du tribunal de Sidi M'hamed à Alger. Les deux anciens responsables comparaissaient pour « dilapidation de deniers publics », « octroi d'indus avantages » et « abus de fonction » dans une affaire de montage automobile.

Ce procès, historique dans la mesure où il est le premier à juger des dirigeants de ce rang depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, intervient à quelques jours de l’élection présidentielle organisée par l’actuel régime intérimaire, mais massivement rejetée par les mouvements de contestations. Un procès dénoncé comme une « parodie de justice » par les avocats de la défense.

Dans le cadre de la même affaire, l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb (actuellement en fuite), contre lequel un mandat d'arrêt international a été lancé, a été condamné à 20 ans de prison ferme. Un autre ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a été condamné quant à lui à 10 ans de prison ferme tandis que l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a été acquitté. Des peines de 10 ans et 5 ans de prison ferme ont été respectivement prononcées à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Mahdjoub Bedda et l'ex-wali de Boumerdès, Nouria Yamina Zerhouni.

Pour rappel, en septembre dernier, la vaste campagne anti-corruption visant d’anciens proches du régime d’Abdelaziz Bouteflika avait conduit à la condamnation à 15 ans de prison de Saïd Bouteflika, frère de l’ancien président pour « complot contre l’autorité de l’Etat » et « atteinte à l’autorité de l’Etat ».

Moutiou Adjibi Nourou

Lire aussi:

25/09/2019 - Algérie : Saïd Bouteflika condamné à 15 ans de prison par un tribunal militaire