Le pape François entamera une tournée dans trois pays africains le 4 septembre prochain

(Agence Ecofin) - Le pape François (photo) entamera une tournée au Mozambique, à Madagascar et à l’île Maurice, à partir du mercredi 4 septembre 2019.

Prévue pour s’étaler du 4 au 10 septembre prochain, cette tournée devrait s’inscrire sous le signe de la paix et de la justice sociale. Au Mozambique et à Madagascar, deux des pays les plus pauvres de la planète, le souverain pontife devrait adresser son message à des populations démunies comme celles de la ville de Beira au Mozambique touchée par un cyclone en Mars qui a fait plus de 600 morts.

« Même si je ne peux pas aller au-delà de la capitale, mon cœur vous rejoint et vous embrasse tous, avec une place spéciale pour ceux qui vivent en difficulté », a à cet effet indiqué le pape dans un message adressé aux habitants du Mozambique où il devrait passer trois jours. D’après des médias locaux, le gouvernement de Maputo aurait consacré près de 325 000 $ pour préparer la visite très attendue du souverain pontife.

Notons qu’avec cette visite, le pape François aura visité huit pays africains depuis le début de son pontificat en 2013. Le Kenya, l’Ouganda, la République centrafricaine, l’Egypte et le Maroc ont été les cinq premiers pays africains visités par le chef de l’Eglise catholique.

Moutiou Adjibi Nourou

Lire aussi:

01/04/2019 - En visite au Maroc, terre d’islam, le pape François et Mohammed VI « construisent des ponts pour la paix et le dialogue »