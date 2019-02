Mozambique : un nouveau centre de tri automatisé pour augmenter la production de rubis à Montepuez

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Gemfields a inauguré en fin de semaine dernière, une nouvelle maison de tri de rubis près de sa mine Montepuez, au Mozambique. Fruit d’un investissement de 15 millions $, la maison de tri automatisé serait la première du genre pour l'industrie des pierres précieuses de couleur et serait à égalité avec les meilleures installations de tri de diamants dans le monde.

Elle permettra, apprend-on, de fournir en permanence un plus grand volume et un spectre plus large de rubis de source responsable sur le marché mondial. On s'attend également à ce qu’elle augmente considérablement les niveaux de production. « Notre capacité de production augmentera exponentiellement», a déclaré Kaung San, responsable du tri des rubis chez Gemfields.

La compagnie a assuré que l’introduction de l’automatisation, censée être plus rapide, plus fiable et plus efficace que le tri manuel, n’entrainera pas une réduction de la main-d’œuvre, mais bien le contraire.

«Tout d'abord, l'augmentation du débit de la maison de tri signifie une expansion de la zone minière active actuelle, ce qui nécessitera une augmentation de la main-d'œuvre. En plus, la partie manuelle du processus de tri - catégorisation et classement des rubis eux-mêmes - nécessitera un plus grand nombre d'employés hautement qualifiés.», a-t-elle déclaré.

Gemfields plc est une compagnie listée sur AIM. Outre la mine Montepuez, elle est présente en Afrique sur la mine d’émeraude de Kagem, en Zambie.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

30/01/2019 - Mozambique : Gemfields paiera 7,8 millions $ pour régler les plaintes pour violation des droits humains