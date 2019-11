Burkina Faso : les ressources aurifères de la mine Houndé augmentent de 1 million d’onces

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, les ressources de la mine d’or de Houndé ont augmenté de 32 % passant de 3,1 millions à 4,1 millions d’onces. C’est ce que rapporte ce lundi Endeavour Mining qui a indiqué qu’elle a réalisé une estimation de ressources vierges de 1 million d’onces pour ses découvertes aurifères de Kari Ouest et Kari Centre.

Selon les détails publiés par la compagnie, 84 % de la ressource est classée dans la catégorie « indiquée », et le reste dans la catégorie inférée. Les corps minéralisés présentent des caractéristiques minières favorables puisqu’ils se prêtent à l’exploitation à ciel ouvert, la minéralisation commençant à la surface.

« Nous sommes satisfaits de la première estimation de ressource définie à Kari West et Centre, qui a dépassé nos attentes », a commenté Patrick Bouisset, vice-président exécutif pour l’exploration et la croissance, précisant que la société espérait initialement entre 500 000 et 590 000 onces.

Cette nouvelle estimation de ressources traduit les succès enregistrés par Endeavour dans la zone de Kari, qui a fait l’objet d’une exploration intensive depuis 2017. La compagnie prévoit un nouveau programme de forage de 145 000 m pour étendre la minéralisation des découvertes de la zone qui comprend Kari Pump, Kari Ouest et Kari Centre.

Lire aussi :

03/07/2019 - Burkina Faso : les ressources du projet Houndé pourraient augmenter davantage, d’ici la fin de l’année