Burkina Faso : les réserves aurifères de la mine Houndé augmentent de 41%

(Agence Ecofin) - Endeavour Mining a indiqué, cette semaine, que les réserves prouvées et probables de sa mine burkinabé Houndé ont augmenté de 41% à 34,8 millions de tonnes. La mine héberge 2,450 millions d’onces d’or, à une teneur de 2,19 g/t.

La compagnie a expliqué cette hausse par la conversion de la majeure partie des ressources mesurées et indiquées de son gisement Kari Pump en réserves. Kari Pump est l’une des trois principales découvertes qu’elle a réalisées lors de ses activités de forage de ses deux dernières années.

«Nous avons hâte de produire à partir de Kari Pump, car on s'attend à ce qu'elle améliore le profil de production de la mine, en raison de ses teneurs plus élevées et de ses caractéristiques minérales intéressantes », a commenté le PDG, Sébastien de Montessus (photo).

Endeavour exploite actuellement quatre mines, en l’occurrence Agbaou et Ity, en Côte d'Ivoire, et Houndé et Karma, au Burkina Faso.

