Caledonia Mining élargit son empreinte aurifère au Zimbabwe avec une nouvelle acquisition à 4 millions $

(Agence Ecofin) - Après plusieurs années à exploiter la seule mine d’or Blanket dans le pays, la compagnie minière Caledonia Mining s’est lancée depuis quelques mois dans un processus d’agrandissement de son portefeuille, afin de « devenir un producteur d’or multiactif au Zimbabwe ».

Au Zimbabwe, Caledonia Mining a conclu un accord avec la société locale Pan African Mining pour lui racheter le projet aurifère Maligreen, dans le district minier de Gweru. C’est l’annonce faite le 23 septembre par le propriétaire de la mine d’or Blanket, précisant que la transaction s’élève à 4 millions $ à verser en espèces.

Caledonia has entered into an agreement to purchase the mining claims over the Maligreen for US$4mill. The property is estimated to contain a NI 43-101 compliant inferred mineral resource of approximately 940koz of gold pic.twitter.com/ak4mEzem7S