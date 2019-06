Afrique du Sud : selon un rapport, le commerce illicite de l’or ferait perdre environ 1 milliard de dollars annuels au pays

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le commerce illicite de l’or ferait perdre à l'Afrique du Sud plus de 14 milliards de rands (environ 1 milliard de dollars) par an. L’évaluation est fournie par le chercheur Alan Martin dans un document intitulé Uncovered - The Dark World of the Zama Zamas, qu’il a présenté pour la première fois le 20 juin à l'Institute for Security Studies de Pretoria.

Il a expliqué comment il avait suivi le circuit du commerce illicite de l'or en Afrique du Sud en examinant les données sur les expéditions en provenance des Emirats arabes unis (EAU), où l'or illicite est livré. Selon lui, la majeure partie de cet or illégal est exportée sous forme de lingots dorés, qui sont un alliage semi-pur d'or et d'argent.

« La politique des Émirats arabes unis en matière de transport manuel de l'or permet aux passeurs de vendre leurs marchandises directement aux négociants d'or dans le souk de Dubaï sans avoir à prouver la provenance, ou à payer les taxes à l'exportation ou la documentation », explique le rapport.