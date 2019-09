Mauritanie : le prix de l’or encourage Kinross dans ses plans d’expansion

(Agence Ecofin) - Selon le PDG de Kinross Gold, le prix de l’or semble avoir établi un nouveau plancher à 1 500 $/once, une bonne nouvelle pour la compagnie qui se prépare à mettre en œuvre un plan destiné à étendre la capacité de production de sa mine Tasiast, en Mauritanie.

Dans une interview accordée à Reuters en marge du Denver Gold Forum, M. Rollinson (Photo) a déclaré qu’il ne voit pas beaucoup d’obstacles à la réussite des plans de la compagnie pour accroître la production de son projet Tasiast. En plus du prix de l’or qui a augmenté ces derniers mois (quittant une moyenne de 1 250 $/once pour s’établir à 1 500 $/once), la société ne devrait pas avoir de problèmes financiers. En effet, ses négociations avec la SFI pour un financement de 300 millions de dollars sont en bonne voie, et son programme d’extension de la capacité de traitement de la mine à 24 000 tonnes par jour ne devrait lui coûter que 150 millions $.

L’entreprise est également en pourparlers avec le nouveau gouvernement mauritanien au sujet des taxes et redevances, des questions qui, selon M. Rollinson, sont « gérables ». Elle est aussi parvenue à un accord de principe salarial avec les travailleurs de la mine, en remplacement du précédent contrat qui devait expirer en novembre.

Pour rappel, Kinross Gold prévoyait depuis un moment d’accroître la capacité de production de sa mine Tasiast. Si elle a d’abord annoncé un programme d’extension de 600 millions $ pour porter la capacité à 30 000 tonnes/jour, la compagnie a revu ses plans à la baisse à 24 000 tonnes/jour.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

16/09/2019 - Mauritanie : Kinross veut investir 150 millions $ pour améliorer la production de la mine Tasiast