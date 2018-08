Afrique du Sud : la mine Elikhulu produit son premier lingot d’or

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le projet de résidus d’or d’Elikhulu piloté par Pan African Resources est entré en production, a annoncé la compagnie, ce jeudi. La construction a été achevée, apprend-on, avant la date prévue et dans les limites du budget prévu, qui est de 1,74 milliard de rands.

« L'achèvement de la construction d’Elikhulu et la coulée d'or inaugurale, en avance sur le calendrier et en ligne avec le budget du projet, sont un autre jalon important dans notre stratégie de repositionnement du groupe en tant que producteur d'or à faible coût et à longue durée de vie », a déclaré le PDG Cobus Loots.

La compagnie prévoit d’atteindre, en septembre 2018, la production à l’état stable, ce qui lui permettrait de produire environ 55 000 onces d'or par an, à un coût global de 650 $/oz à 700 $/oz.

Par ailleurs, elle a indiqué que l'incorporation dans le projet de l’usine de retraitement des résidus Evander Tailings Retreatment Plant (ETRP), qui a une capacité de 200 000 tonnes par mois, est en bonne voie et devrait se terminer en décembre 2018. Une fois cela fait, l'usine agrandie d'Elikhulu devrait traiter 1,2 million de tonnes par mois et produire environ 70 000 onces d'or par an.

Au cours de la durée de vie du projet, Elikhulu devrait produire 674 000 onces d'or d'une valeur d’environ 11,5 milliards de rands à un prix de l'or de 550 000 rands/kg, injecter 5,3 milliards de rands dans le marché sud-africain de biens et de services, et payer à hauteur de 1,3 milliard de rands aux autorités fiscales, en matière d'impôts et de redevances.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

25/05/2018 - Afrique du Sud : la mine Elikhulu entrera en production en août