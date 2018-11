Burkina Faso : les ressources de la mine Houndé augmentent de 1 million d’onces grâce à la découverte Kari Pump

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Endeavour Mining a annoncé, jeudi, une première estimation des ressources de la découverte Kari Pump, de son projet phare Houndé, au Burkina Faso.

La découverte hébergerait 11,3 millions de tonnes de ressources indiquées titrant 2,71 g/t d’or (soit 987 000 onces) et 0,2 million de tonnes de ressources inférées titrant 2,21 g/t d’or (soit 20 000 onces).

Cette estimation, fruit de 71 000 m de forages réalisés depuis mai 2018 sur la propriété, augmente de 40% les ressources mesurées et indiquées de la mine Houndé, qui totalisent désormais 3,446 millions d’onces.

« La première ressource annoncée aujourd'hui à Kari Pump est extrêmement encourageante. La taille et la teneur élevée de la ressource confirment que Houndé est un actif de classe mondiale doté d'un potentiel d'exploration important qui lui permettra de prolonger son statut de mine phare à long terme et à faible coût au sein de notre portefeuille », a commenté le PDG, Sébastien de Montessus (photo).

Endeavour Mining exploite cinq mines en Côte d'Ivoire (Agbaou et Ity), au Burkina Faso (Houndé, Karma) et au Mali (Tabakoto) qui devraient produire entre 670 000 et 720 000 onces d’or en 2018, à un coût global de 840 à 890 dollars l’once.

Louis-Nino Kansoun

