Tanzanie : la durée de vie de la mine New Luika prolongée jusqu’en 2025

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Shanta Gold a prolongé jusqu’en 2025, la durée de vie de sa mine d’or New Luika, en Tanzanie. En effet, elle a intégré au plan minier des ressources présumées converties en ressources indiquées suite à des forages réalisés en avril et mai sur le gisement Bauhinia Creek Central.

Les ressources présumées en question, totalisent 126 787 onces (à une teneur de 3,15 g/t d’or). Elles ont été converties en 83 543 onces de ressources indiquées (à une teneur de 7,85 g/t), un niveau de confiance suffisant pour que les onces soient intégrées au plan de vie de la mine.

« Il ne faut pas oublier qu'en 2012, la durée de vie globale de la mine New Luika basée sur les réserves n'était que de 2,5 ans et qu'elle a, depuis, augmenté progressivement malgré une production annuelle d'environ 80 000 onces et une exploration limitée.», a commenté Eric Zurrin, PDG de Shanta.

Shanta Gold Ltd, qui possède en Tanzanie des propriétés d’exploration couvrant au total 1 300 km², gère aussi dans le pays, le projet d’or Singida.

