Tanzanie : le projet Singida pourrait produire annuellement 26 000 onces d’or sur 6 ans

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Shanta Gold a annoncé, mercredi, que sa mine tanzanienne Singida a la capacité de produire annuellement 26 000 onces d’or sur une durée de vie initiale de 6 ans.

La mine permettra à la compagnie d’augmenter sa production totale d’or à plus de 100 000 onces/an à partir de la première année de pleine opération.

Selon les nouvelles prévisions économiques, il faudra un capital de 16 millions $ pour amener la mine en phase de production. La valeur actuelle nette du projet est estimée à 31 millions $ et le taux de rentabilité interne à 67%.

« Singida a toujours été un projet passionnant pour l'entreprise et a le potentiel de propulser Shanta en un producteur d'or de plus de 100 000 oz par an, d'ici 2020. Le développement de Singida nous créera de la valeur, avec des prévisions économiques très attractives, y compris un taux de rentabilité interne de 67% », a déclaré le PDG, Eric Zurrin.

L'étude d'impact environnemental et social de Singida devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2019, ce qui complétera les exigences du processus d'obtention de permis pour le projet.

Shanta Gold Ltd, qui possède en Tanzanie des propriétés d’exploration couvrant au total 1 300 km², exploite déjà dans le pays la mine d’or, New Luika.

