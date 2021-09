Guinée : Golden Rim veut fournir une première estimation de ressources minérales à Kada avant la fin de l’année

(Agence Ecofin) - Ces derniers jours, l’actualité minière est agitée par les inquiétudes sur l’approvisionnement mondial en bauxite, après le coup d’Etat en Guinée. Cela ferait presque oublier que le pays héberge aussi des mines d’or et que d’autres projets aurifères, comme Kada, sont en cours de développement.

En Guinée, une estimation initiale de ressources minérales devrait intervenir au projet aurifère Kada au cours du dernier trimestre 2021. C’est ce que révèle un communiqué publié le 15 septembre par Golden Rim Resources qui indique que l’exploration sera accélérée pour atteindre ce but.

We've completed a strategic $6 million Placement to accelerate our exploration of the Kada Gold Project in Guinea, with drilling set to recommence and a maiden mineral resource due in Q4 2021: https://t.co/BXlrb6ElzG $GMR #gold #exploration #drilling pic.twitter.com/PGrjoKnWTW