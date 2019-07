Burkina Faso : Avesoro maintient ses nouveaux objectifs de production annuelle

(Agence Ecofin) - Avesoro Resources a indiqué dans son bilan trimestriel publié cette semaine, qu’elle est en bonne voie pour atteindre ses prévisions révisées de 180 000 onces à 200 000 onces pour l’exercice 2019. En raison de problèmes survenus sur ses opérations au Burkina Faso et au Liberia, la compagnie avait revu à la baisse ses objectifs pour l’année globale.

Sur la période allant d’avril à juin, elle déclare avoir produit à la mine New Liberty (Liberia) un total de 18 822 onces d’or, en baisse de 27% par rapport au premier trimestre. La production de la mine Youga (Burkina Faso) a également baissé de 19% à 15 516 onces.

« Maintenant que tous les aspects opérationnels de la transition vers une exploitation en sous-traitance à Youga et New Liberty sont bouclés, je suis convaincu que les défis du deuxième trimestre ont été surmontés et que la production d’or augmentera au second semestre.», a commenté Serhan Umurhan, DG d’Avesoro.

