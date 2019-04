Mali : record de production à Syama au premier trimestre 2019

(Agence Ecofin) - La mine malienne Syama a enregistré un record de production entre janvier et mars 2019. Elle a livré 84 552 onces d’or, en hausse de 50% en glissement trimestriel. Selon Resolute Mining, la société détentrice du projet, la production a été stimulée par des teneurs en or élevées et des récupérations plus grandes que prévu au nouveau gisement Tabakoroni.

«Syama est en train de devenir la mine d'or robuste, flexible, à haute production et à faible coût que nous avons prévu. Elle sera un moteur de production d'or pour Resolute pendant de nombreuses années.», a déclaré John Welborn, DG de la compagnie.

D’après le bilan publié lundi par Resolute Mining, cette performance à Syama lui a permis d’accroître de 33% (24 414 onces), sa production trimestrielle. La compagnie a produit sur l’ensemble de ses opérations 98 105 onces d’or, la mine malienne continuant d’être son actif phare. Pour l'année globale 2019, Resolute est en voie d'atteindre son objectif de production de 300 000 oz.

