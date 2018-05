Burkina Faso : West African Resources lève 35 millions de dollars pour son projet Sanbrado

(Agence Ecofin) - La compagnie minière West African Resources, active au Burkina Faso sur le projet aurifère Sanbrado, a annoncé lundi une levée de fonds de 35 millions de dollars australiens. Pour ce faire, elle émettra dans le cadre d’un placement 109,375 millions d’actions au prix unitaire de 0,32 dollar australien.

Les fonds serviront à financer le démarrage des principales activités de pré-développement du projet Sanbrado, y compris l'accès souterrain au gisement à haute teneur M1 Sud, le stockage d’eau pour la construction et une mise à niveau des installations du site. Une partie sera utilisée pour accélérer les forages d’extension et intercalaires à M1 Sud et M5, ainsi qu’une extension du programme d’exploration régionale.

« La demande pour le placement est un excellent soutien à la qualité du projet aurifère Sanbrado et notre stratégie visant à lancer les activités préliminaires de développement », a déclaré Richard Hyde, le DG de la compagnie.

Louis-Nino Kansoun

