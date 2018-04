Burkina Faso : une étape clé de franchie dans le développement du projet Sanbrado

(Agence Ecofin) - La compagnie minière West African Resources fait un nouveau pas de plus vers l’exploitation de sa mine d’or Sanbrado, au Burkina Faso. En effet, le gouvernement burkinabé vient de lui accorder une autorisation qui valide son évaluation d’impact environnemental et social pour le projet.

Dans un communiqué publié jeudi sur son site, la société a déclaré jeudi, que cette approbation est une étape clé pour le développement du projet, et qu’elle a également terminé les études pour la réinstallation des populations.

«L'achèvement de l'évaluation d’impact environnemental et social et le plan de réinstallation […] sont le résultat de plus de 18 mois de planification, de préparation et d'exécution par notre équipe et nos consultants.», a déclaré Richard Hyde, le DG de la société.

La compagnie doublement cotée (ASX, TSX-V) espère désormais recevoir une licence d’exploitation minière actualisée à la mi-2018. Une estimation de ressources actualisée et une étude de faisabilité sont attendues pour le deuxième trimestre de l’année.

Louis-Nino Kansoun

