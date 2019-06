Mali : Altus identifie de nouvelles cibles de forages sur ses permis

(Agence Ecofin) - Altus Strategies s’active sur l’exploration au Mali. La compagnie doublement cotée (AIM, TSX-V), vient de définir une série de cibles de forages et de tranchées prioritaires sur ses permis aurifères Djelimangara et Sebessounkoto Sud (DJ et SBK).

Pour identifier les cibles, la compagnie a procédé à un examen détaillé des données historiques disponibles pour les projets. Lesdites données comprennent plusieurs intersections de minéralisation dont celles de 3,71 g/t d’or sur 8 m et 11,05 g/t d’or sur 3,7 m.

«Avec une longueur cumulée de plus de 5,5 km, les cibles coïncident souvent avec des chantiers aurifères artisanaux qui peuvent s'étendre sur 150 m de long avec des puits individuels pouvant atteindre 40 m de profondeur», a déclaré le DG, Steve Poulton.

La compagnie prévoit d’entreprendre une cartographie détaillée afin d’affiner davantage ces cibles. Les deux projets sont situés non loin de la mine d’or Sadiola (qui contient plusieurs millions d’onces), ce qui augure de belles perspectives pour Altus.

