Liberia : la production annuelle d’Avesoro Resources risque encore de baisser

(Agence Ecofin) - Avesoro Resources a annoncé cette semaine l’écroulement du mur et de la rampe d’accès d’un des puits de sa mine New Liberty au Libéria. S’il n’a causé aucune blessure ni de dégâts matériels, l’incident intervient alors que la compagnie fait déjà face depuis le début de l’année à des problèmes opérationnels sur ses opérations au Burkina et au Libéria.

Jeudi, la société a indiqué que les activités d’exploitation ont été suspendues sur le puits concerné pour évaluer les conséquences de l’effondrement, et que les volumes de production de minerai sur deux autres puits seront temporairement réduits. Si les problèmes opérationnels rencontrés depuis le début de l’année l’avaient déjà poussée à revoir à la baisse ses prévisions de production annuelle d’or, la compagnie n’a pas encore précisé si la suspension impactera ses fourchettes révisées.

« La production d’or et les prévisions de coûts de la société pour l’exercice global 2019 restent toujours à l’étude », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le timing des problèmes d’Avesoro est « délicat » quand on sait que les prix de l’or ont augmenté cette année pour établir un nouveau plancher à 1 500 $/l’once. Si l’on s’en tient aux prévisions actuelles de la compagnie, elle produira en 2019 sur ses mines New Liberty et Youga (Burkina Faso) entre 180 000 et 200 000 onces d’or, ce qui représenterait une baisse par rapport aux 220 458 onces produites en 2018.

Louis-Nino Kansoun

