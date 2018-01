Ghana : Golden Star annonce deux décès à sa mine Prestea  

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Golden Star a annoncé qu’un accident survenu le 29 décembre 2017 à sa mine aurifère Prestea, au Ghana, a causé le décès de deux ses employés.

Selon les enquêtes préliminaires, les employés auraient succombé à une inhalation de fumée des suites d’une exposition de gaz. L’entreprise informe que le ministère des mines et l’inspecteur des mines fourniront l’assistance requise pour élucider cette affaire.

«Nous sommes profondément attristés par le décès de deux de nos collègues. Au nom de tous les membres de Golden Star […], nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis. La sécurité est notre plus haute priorité et nous prenons grand soin de nous assurer que tous nos membres de l'équipe souterraine ont des auto-sauveteurs et qu’ils sont formés pour les utiliser correctement », a commenté Sam Coetzer (photo), CEO de la société.

La mine Prestea hébergerait selon les estimations 490 000 onces d’or, et est avec le projet Wassa, l’une des deux opérations souterraines de Golden Star Resources au Ghana.