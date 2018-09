Zimbabwe : des centaines de licenciements en vue à la mine Mazowe

(Agence Ecofin) - La compagnie aurifère Metallon Corporation prévoit de licencier des centaines d’employés à sa mine Mazowe, au Zimbabwe, dans le cadre d’un plan de restructuration visant à «réduire les coûts, accroître la productivité et à assurer la viabilité à long terme des opérations».

Selon les détails relayés par The Citizen qui cite le DG Joseph Chifamba, un préavis de 3 mois (septembre à novembre) a été donné aux travailleurs concernés.

Un communiqué de la compagnie mère Gold Fields of Mazowe informe que dans le cadre de la restructuration en cours, «la société a suspendu l’exploitation minière souterraine pour se concentrer sur le développement accéléré de la mine, ce qui conduira à une future mécanisation».

Les opérations souterraines ne devraient pas reprendre avant 2021.

Les actifs de Metallon Corporation comprennent en plus de Mazowe, les mines How, Shamva et Redwing.