Nigeria : Universal Music Group signe un accord avec la plateforme de streaming uduX

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, Universal Music Group (UMG) a signé un accord de licence avec le service de streaming musical local uduX. En application de cet accord, l’entreprise nigériane pourra diffuser les artistes d’UMG sur sa plateforme de streaming.

« Nous avons créé une nouvelle plateforme pour apporter de la valeur à l'écosystème de la musique ici au Nigeria et dans le monde entier. Nous nous réjouissons de travailler avec Universal Music Group pour aider à façonner l'avenir de la consommation numérique de la musique en Afrique et permettre aux fans de musique nigérians d'avoir accès à leurs artistes préférés », explique Chidi Okeke, PDG de la société mère d’uduX.

Pour Ezegozie Eze Jr, directeur général d'Universal Music Nigeria, « ce partenariat élargit la portée d’UMG et rend la musique des artistes locaux encore plus accessible ».

« Nous sommes ravis d'être la première société de musique internationale à s'associer à uduX et nous nous réjouissons d'apporter l'extraordinaire créativité de nos artistes au plus grand nombre d'utilisateurs nigérians possible », a-t-il ajouté.

Servan Ahougnon