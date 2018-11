Madagascar : inauguration des premiers Sekoly Telma anticycloniques dans la region SAVA

(AXIAN ) - La Fondation Telma et ses partenaires ont inauguré ensemble les premiers Sekoly (écoles) Telma anticycloniques construites avec la technologie COFFOR dans la région SAVA – district d’Antalaha. Pour rappel, ces constructions ont été bâties en réponse à la déclaration de sinistre national post Enawo.

Chose promise, chose due

Lors de l’inauguration de la salle pilote SKY en septembre 2017, la Fondation Telma avait annoncé qu’elle financerait la reconstruction de 15 écoles dans la région Sava. Ces bâtiments bénéficieraient d’un système de construction innovant à Madagascar : la technologie COFFOR en béton armé, apportant qualité, durabilité et rapidité d’exécution.

Un an plus tard, les 05 premières écoles sorties de terre ont été inaugurées en présence des autorités locales et des villageois. Ainsi, l’EPP Ampobolava, l’école communautaire Manaka, l’EPP Ambodimanga Farimay ainsi que les école communautaires d’Antanananivo et de Tanambao Tsararano font peau neuve et pourront chacune accueillir plus de 120 élèves.

Constructions à long termes

Les 600 enfants allant de 05 à 15 ans, socialement défavorisés ne bénéficiant d’aucune EPP à proximité, étaient pour la plupart déscolarisés suite au passage du cyclone Enawo. Il était donc urgent de venir en aide à ces enfants.

Cette année encore, les parents bénéficieront d’un soutien de la part de la Fondation grâce à la dotation pour chaque élève d’un kit scolaire complet et d’un cartable.

La solution COFFOR : rapide et abordable

Grâce à la technologie et le savoir-faire international du Groupe COFFOR dans le domaine des constructions en béton armé, ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour lutter contre les dégâts subis par les populations malgaches dans les régions victimes de catastrophes naturelles.

Le système proposé par COFFOR MADAGASCAR apporte des avantages inouïs dans le cadre de reconstructions post cyclonique et de la prévention des dégâts structurels : Il est 4 fois plus rapide que les systèmes traditionnels de type poteaux poutres. Il est simple d’utilisation et ne nécessite pas d’outils spécifiques ou d’une main d’œuvre qualifiée : il suffit de 2 à 3 jours pour former la main d ‘œuvre locale à la technologie COFFOR, dans n’importe quel environnement. Il est abordable et permet de diminuer les coûts de construction par rapport aux constructions traditionnelles en limitant notamment les armatures, les équipements, les frais généraux grâce à sa rapidité d’exécution. Il est écologique car il permet de réaliser d’importantes économies de ressources naturelles notamment en limitant l’usage du bois et de l’argile et en supprimant l’emploi de produits polluants comme les huiles de décoffrages. La conception même des panneaux COFFOR en font une technologie résistante face aux forces horizontales générées par les tremblements de terre mais surtout face aux vent violents jusqu’à 250km/h.

À PROPOS DE COFFOR

La société Coffor a une présence internationale avec plus de 5 millions de m2 de construction dans 37 pays. C’est une société d'ingénierie et d'innovation qui propose des solutions de construction rapides, économiques et durables répondant à la plus grande diversité des besoins : maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments publics, bâtiments techniques et tertiaires, travaux de génie civil. Coffor Madagascar souhaite participer activement au développement du pays de manière durable, en proposant des solutions innovantes adaptées au pays et mises en œuvre par des malgaches bien formés et compétents.

À PROPOS DE SEKOLY TELMA

Ce programme de construction d’école, déjà présent sur tout le territoire malgache depuis 2015, a pour but d’offrir à des enfants vivant dans des zones rurales enclavées un bâtiment durable, et des équipements scolaires, pouvant aller du mobilier aux petites fournitures, pour les accueillir ainsi que leurs enseignants durant tout leur cursus de l’école primaire. En partenariat avec des ONG locales, et le soutien du Ministère de l’Education National, ces constructions sont aujourd’hui au nombre de 63.