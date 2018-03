MTN Côte d’ivoire célèbre les femmes Passionnées et engage une politique pour l’égalité des genres

(MTN CI ) - A l’instar des autres pays d’Afrique et du Monde, MTN Côte d’Ivoire a commémoré, le jeudi 08 mars 2018, la Journée Internationale des Droits de la Femme à travers l’organisation d’une journée dédiée à ses employées.

Réunies sur le site de Technology Center, elles ont dans un premier temps échangé avec des femmes passionnées, qui comme certaines d’entre elles, concilient avec brio leur vie de femme active et leur vie de famille. Ce fut l’occasion pour elles de partager des astuces, mais aussi de partager leurs expériences.

Organisées, en groupes de travail, elles ont ensuite échangé sur le thème central de la conciliation vie professionnelle et vie de famille, pour formuler des résolutions devant aboutir à l’adoption d’une politique pour l’égalité des genres à MTN CI.

Entreprise citoyenne et responsable, MTN CI s’est engagée à la prise en compte de ces propositions pertinentes, et de l’adoption prochaine d’une politique d’égalité du genre, qui devrait permettre aux femmes qui y travaillent d’exercer dans un environnement de travail propice à la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

Intervenant à la clôture de cette journée, Monsieur Freddy TCHALA, le Directeur Général a salué la pertinence des propositions faites par les femmes ainsi que la richesse des échanges qui ont eu lieu au cours de cette journée. Il les a également invités à « œuvrer à leur promotion en travaillant aux côtés de la DRH à l’application des résolutions adoptées ce 8 mars ».

En prélude à cette commémoration, les femmes de MTN CI ont échangé avec des étudiantes au cours d’une rencontre dénommée « la rencontre des mentors ». Cette rencontre s’est tenue à l’ISTC et a vu la participation de deux cent étudiantes issues de plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005 et compte plus de 11 millions d’abonnés.

MTN Côte d’Ivoire emploie à ce jour plus de 750 personnes, dont plus de 30% sont des femmes.

