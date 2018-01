(AIRTEL MADAGASCAR) - Le concours « I love you Madagascar » a été officiellement lancé ce 29 janvier 2018 à Tsimbazaza. Il s’agit d’un concours de photos, vidéos et publications qui illustrent les merveilles de la Grande-Ile. Le concours est d’envergure nationale : chacun, où qu’il soit, peut valoriser la beauté et la richesse de sa région. Amateurs et professionnels pourront envoyer leurs œuvres à partir du 01er février 2018 jusqu’au 31 mai 2018 à l’adresse : « iloveyoumadagascar@gmail.com ». Les photos, vidéos et textes seront publiés sur les réseaux sociaux pour que le public puisse les admirer.

Chaque mois jusqu’à la fin du concours, les cinq premiers gagnants de la catégorie photo, vidéo et écrits seront primés. Des voyages à Nosy-Be et à Sainte-Marie, des routeurs portatifs, des forfaits d’appels, des volumes internet jusqu’à 2Go pendant 3 mois, jusqu’à 100 000Ar par Airtel Money, des packs cadeaux … seront offerts à chaque fin de mois. Le jury qui appréciera la qualité de chaque œuvre est composé des représentants du Ministère et d’Airtel.

« Nous possédons une île exceptionnelle, riche en biodiversité. Chaque Malgache devrait être un ambassadeur de l’île Trésor et devrait protéger, défendre et promouvoir sa beauté. Il va de soi que la diversité de sa population et de sa culture fait également partie de cette richesse mais pas assez connue. C’est la raison pour laquelle il est naturel d’agir à travers « I love you MADAGASCAR ». Nous savons aussi que le réchauffement de la planète est un problème mondial. Il faudrait en prendre conscience et nous devons agir, à travers notamment des actions de promotion de destination des pays à fort potentialité en termes de tourisme durable dont MADAGASCAR fait partie des leaders.» explique Monsieur Roland Ratsiraka, Ministre du Tourisme.

« Le tourisme étant un pilier du programme d’émergence de Madagascar, Airtel, en soutenant ce concours, met sa technologie au service du développement. Conscients du potentiel de la Grande-Ile et des efforts entrepris par le ministère afin d’accroître le nombre de visiteurs, nous soutenons cette belle initiative du Ministre Roland Ratsiraka qui s’inscrit dans sa politique et stratégie de développement. Par ailleurs, ce partenariat est la continuité de l’application « Madagascar l’ile Trésor » développé par Airtel et le Ministère en 2017 et disponible sur Android et Ios. » explique Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.