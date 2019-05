Tanzanie : TTCL a besoin de 760 millions $ sur cinq ans pour améliorer ses performances financières

(Agence Ecofin) - La Tanzania Telecommunications Corporation Limited (TTCL) a exprimé son besoin d’une injection de capitaux de 1,77 trillion de shillings tanzaniens (760 633 438 USD) pour améliorer ses performances financières pendant cinq ans.

Bien que l’argent devait lui être fourni à compter de l’année financière 2017/2018, mais n’a pas pu être débloqué à cause de contraintes financières, l’opérateur historique des télécommunications ne trouve aucun inconvénient à ce qu’il soit mis à sa disposition au cours de cette année 2019/2020 vu que les plans stratégiques de croissance demeurent valides pour se démarquer sur le marché télécoms national.

Pour accroître ses performances financières, TTCL voudrait moderniser son réseau et améliorer sa couverture. Son objectif est de faire progresser sa part de marché dans le segment mobile de 2 à 15 %, et atteindre 98 % dans le segment de la téléphonie fixe.

Plus de clients sur le marché du mobile et du fixe suscitera plus d’argent dans les caisses de l’entreprise et une augmentation des dividendes versées à l’Etat. Pour l’année 2017/2018, le gouvernement a perçu 2,1 milliards de shillings (902 446 USD).

Actuellement, TTCL est l’avant-dernier du marché mobile fort de 43 621 000 abonnés, devant Smart qui détient 0,3 % de part de marché. C’est Vodacom, avec 32% de part marché, qui occupe la place de leader, selon les dernières données de l’Autorité de régulation des communications (TCRA). Tigo et Airtel arrivent respectivement second et troisième avec 29 % et 25 % de part de marché. Halotel et Zantel sont respectivement quatrième et cinquième avec 9 % et 3 % de part de marché.

Pour 2019/2020, TTCL aura besoin de 600 milliards de shillings tanzaniens (257 841 843 USD).