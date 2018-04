MTN Côte d’Ivoire solde la contrepartie financière de sa licence d’exploitation

(MTN COTE D’IVOIRE) - MTN Côte d’Ivoire a le plaisir de vous annoncer qu’en date du 28 mars 2018, elle a procédé au paiement du solde du montant dû, conformément aux engagements pris dans son cahier de charges et ses documents subséquents.

A la suite de l’attribution de la licence individuelle de catégorie C1A à MTN CI par l’Etat de Côte d’Ivoire en mars 2016 dans le cadre de la procédure de renouvellement des licences initiée par le Ministère en charge des télécommunications, MTN Côte d’Ivoire entreprise citoyenne, s’est engagée auprès des Autorités Ivoiriennes à payer sur une période de trois ans la contrepartie financière de sa licence d’exploitation de catégorie C1A d’un montant de FCFA 100 000 000 000 pour une durée de dix-sept années.

Le paiement intégral du montant de la licence C1A a été possible, grâce au concours financier d’un pool bancaire composé de banques établies en Côte d’Ivoire. En effet, MTN Côte d’Ivoire a choisi de recourir aux banques locales afin de renforcer le tissu économique ivoirien, et de créer de la valeur pour les banques participantes. Le fait de recourir au marché financier local pour couvrir cet investissement est une autre preuve de la confiance que MTN CI place en la Côte d’Ivoire et en ses potentialités.

Ce règlement témoigne de l’engagement de MTN Côte d’Ivoire à respecter ses engagements, et surtout à renforcer la relation de confiance qu’elle entretient avec les autorités ivoiriennes, et plus généralement à réitérer sa volonté de poursuivre son développement en Côte d’Ivoire en raison du potentiel de développement économique et social du pays.

Cet engagement matérialise également la volonté de MTN Côte d’Ivoire d’être un acteur majeur du développement du secteur des télécommunications et des services financiers en Côte d’Ivoire, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vies des ivoiriens par le biais des nouvelles technologies.

MTN Côte d’Ivoire voudrait exprimer à l’Etat de Côte d’Ivoire, à ses partenaires financiers et à l’ensemble de ses abonnés, ses remerciements et sa profonde gratitude pour la confiance et s’engage à continuer sans cesse, à offrir à ses abonnés, le meilleur en matière de technologies de l’information et de la communication et de services financiers.