Côte d’Ivoire : Orange lève un financement syndiqué de 70 milliards FCFA pour des investissements dans la fibre optique

(ORANGE CI) - Orange Côte d’Ivoire a conclu, ce 26 septembre 2019, accord pour une levée de fonds à hauteur de 70 milliards de FCFA, destinée au financement de ses besoins d’investissement essentiellement en fibre optique.

Cette convention de crédit renouvelable et d’une maturité de cinq (5) ans, signée au siège de la BICICI au Plateau, a été accordée par un pool de 5 banques conduit par la BICICI (Groupe BNP Paribas) et comprenant la SGCI, la SIB, NSIA Banque et la CITIBANK.

Pour ce financement, Orange CI a fait confiance à la BICICI en lui confiant respectivement les rôles d’Arrangeur et de Banque Agent. A cet effet, M. Mamadou BAMBA, Directeur Général d’Orange CI, a déclaré : « à travers la BICICI, nous saluons l'ensemble du pool de Banques, pour sa confiance en ce projet de financement, le 1er du genre mis en place dans l'espace UEMOA. Cette contribution de tous traduit une volonté forte d’accompagner et de dynamiser le secteur privé ivoirien et partant, le développement du tissu économique de notre cher pays. »

« Notre Etablissement fait coup double avec la signature de cette Convention. Premièrement, la BICICI confirme sa capacité à offrir des services sur mesure à sa clientèle, notamment les Multinationales auprès desquelles elle s’identifie comme un partenaire privilégié. Deuxièmement, elle réaffirme la ferme volonté du Groupe BNP Paribas à demeurer durablement un acteur majeur dans le financement de l’économie ivoirienne », se réjouit M. Yao KOUASSI, Directeur Général de la BICICI.

Par cette ligne de crédit, Orange CI, opérateur multiservices, digital et engagé, renforce ses moyens afin d’accentuer son rôle de leader de la transformation digitale de la Côte d’Ivoire, en dotant le pays d’infrastructures de télécommunications à la hauteur des besoins des Entreprises, Institutions et des particuliers.

Cette levée de fonds s’inscrit également dans le cadre de la promesse faite récemment par M. Mamadou BAMBA, Directeur Général d’Orange CI, d’investir 180 milliards FCFA au cours de cette année, ainsi que l’année prochaine afin d’améliorer son réseau et fournir de nouveaux services dans le pays. Un objectif qui est effectivement en cours de matérialisation avec notamment les travaux sur le réseau, la mise en service très bientôt du 3ème câble sous-marin (MAINONE), et maintenant ce financement syndiqué pour la Fibre optique.

A propos de Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 14 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017. Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso

A propos de la BICICI

Créée en 1962, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) est une société anonyme au capital de 16 666 670 000 FCFA. Elle dispose d’un réseau de quarante-cinq agences, deux Centres d’Affaires dédiés aux Entreprises, un Trade Center et une Société de gestion et d’Intermédiation, BICICBOURSE. La BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du groupe BNP Paribas, présent dans une dizaine d’autres pays en Afrique. Elle a développé une large et robuste gamme de produits et services pour ses clients Particuliers et Professionnels, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Elle offre également un accompagnement sur mesure et des services d’aide à la gestion, à ses clients Entreprises et Institutionnels. La BICICI a une activité RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) régulière et soutenue dans divers domaines : les arts et la culture, la santé, l’éducation, le sport et l’environnement.