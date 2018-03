Côte d’Ivoire : MTN Fondation équipe et connecte les directions centrales et régionales au cabinet du Ministre de l’éducation

(MTN CI) - La Fondation MTN Côte d’Ivoire a procédé, le jeudi 15 mars dernier, à la remise d’un lot d’équipements au Ministère ivoirien de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle pour connecter 12 directions régionales et 3 directions centrales.

D’un coût total de 43 000 000 FCFA (environ 81 000 $), l’équipement mis à disposition est une solution de visioconférence qui permet aux Directions de participer activement à des réunions depuis leurs villes d’affectation.

Pour ce faire, chaque Direction régionale ou Centrale sera dotée d’un équipement lui permettant d’accéder à la plateforme mise en place pour effectuer des réunions à distance en communiquant avec plusieurs collaborateurs dans le cadre d’un projet ou d’une revue d’activités spécifiques. La plateforme est capable de faire transiter voix, vidéo et data (présentation, slides). Outre cet équipement, une ligne téléphonique spécialisée sera installée sur chaque site et une liaison accès dédié internet sur fibre optique sera installée au Cabinet.

L’ensemble des numéros de téléphone seront regroupés dans une flotte de numéros fixes pour permettre une communication à moindre coût entre les intervenants et le Cabinet du Ministre.

Intervenant au nom de la Fondation MTN, M. Jocelyn ADJOBY, Secrétaire Exécutif, a salué dans un premier temps, l’excellente qualité des relations qui unissent son organisation au Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Et dans un second temps, il a félicité le Ministre qui a engagé son département dans un processus d’innovation technologique permettant de rendre plus efficace sa collaboration avec les acteurs se trouvant à l’intérieur du pays.

En retour, la Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire, Mme Kandia CAMARA, n’a eu que des mots de gratitude à l’endroit de la Fondation MTN, et a demandé à ses collaborateurs d’utiliser à bon escient ce précieux outil.

Depuis 2007, la Fondation MTN Côte d’Ivoire apporte un appui au Ministère en charge de l’Education Nationale à travers l’installation de 144 salles multimédia connectées à internet clés en mains en vue d’initier les élèves et étudiants aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et contribuer à développer les applications numériques de l’enseignement en Côte d’Ivoire.

Le budget alloué à la Fondation MTN Côte d’Ivoire pour l’année 2017 s’élève à 470 millions de FCFA (environ 890 000 $) dont 60 % est investi dans l’éducation.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Eléments d’organigramme : Président du Conseil de Gestion M. Yigo THIAM. Administrateurs : M. Alexandre N’GUESSAN, M. René YEDIETI, Mme Éliane EKRA, M. Ebenezer BODYLAWSON. Secrétaire Exécutif : M. Jocelyn ADJOBY -Secrétaire Exécutif Adjoint : Mlle Naminsita BAKAYOKO. Manager CSI : Mme Dorothée ANZOUA – Coordonnatrice de la Fondation : Mme Naminata KOUYATE

