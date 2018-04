CELTEL Niger (Airtel) obtient la première Licence mobile 4G au Niger

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérien a accordé la première Licence mobile 4G à Celtel Niger S.A, la filiale de l’indien Bharti opérant sous la marque commerciale Airtel Niger.

La décision a été prise lundi durant un Conseil des ministres spécial.

Le projet de décret adopté octroie cette Licence à Celtel Niger « pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et services de télécommunications mobiles de 4ème génération, ouverts au public en République du Niger, » annonce le Conseil des ministres.

Le communiqué informe que pour des raisons de transparence, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, en relation avec le Ministère des Finances et l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste a engagé une négociation directe avec les 4 opérateurs présents sur le marché des télécoms pour la disponibilité de cette Licence. « A l’issue de cette procédure, Celtel Niger SA a été déclarée adjudicataire provisoire de la licence 4G, » déclare le communiqué.

Cette licence a été octroyée pour redynamiser le secteur et améliorer les services numériques dans le pays. Le taux de pénétration des services de téléphonie au Niger est de 38,63% selon les chiffres publiés par l’ARTP en juillet 2017. Pour les services Internet (fixe et mobile), il est de 19,06% en 2016 selon la même source.

Guevanis DOH