Afrique du Sud: MTN va réorganiser des milliers de sites télécoms à travers le pays pour l'Internet des objets

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN a dévoilé, le 23 juillet 2019, son projet de réorganiser ses milliers de sites télécoms à travers l’Afrique du Sud pour exploiter la NarrowBand - IoT, la technologie radio à bande étroite pour objets connectés. Cette opération qui est présentée quelques jours après le lancement officiel par Vodacom de sa gamme de produit IoT, traduit la volonté du groupe télécoms sud-africain d’accélérer son entrée sur ce segment de marché à fort potentiel économique.

En plus de la réorganisation de ses sites télécoms en Afrique du Sud, Giovanni Chiarelli, le directeur des technologies et de l’information chez MTN, a aussi dévoilé l’intention de l’entreprise d’adopter la technologie SD-WAN. Il s’agit d’un réseau étendu à définition logicielle qui permettra de créer des réseaux d’entreprise résilients et de hautes performances pouvant prendre en charge les ambitions IoT et le parcours de numérisation de la compagnie.

Giovanni Chiarelli (photo), a souligné que des solutions de pointe comme celles annoncées par l'entreprise « ouvrent la voie à toute une série de nouvelles opportunités passionnantes pour les entreprises dans l’économie numérique en rapide évolution». Il a par ailleurs ajouté que ces investissements constituent « une plateforme puissante à partir de laquelle de nouvelles solutions peuvent être déployées, maintenant et dans l’avenir » et témoignent également de la vision de la société télécoms à offrir une expérience réseau améliorée à ses clients.